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Свитолина - Дэвис: видео онлайн трансляция матча Australian Open

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Элина Свитолина осталось единственной украинкой, которая продолжает борьбу на турнире Большого шлема.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матча второго круга Australian Open.

Соперницей украинки выступит представительница США Лорен Дэвис. Ранее теннисистки встречались дважды и оба матча выигрывала Свитолина. По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является украинка.

Матч Свитолина - Дэвис ориентировочно начнется в 12:00 по киевскому времени.

[Видео онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье]

Напомним, в первом круге турнира Элина Свитолина одержала победу над Кэти Бултер. Смотрите видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео онлайн трансляция, видео, онлайн трансляция, WTA, Australian Open
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