Надежда Киченок покинула Australian Open после первого круга
Украинка принимала участие в турнире Большого шлема в парном разряде.
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Саней Мирзой из Индии прекратили борьбу в парном разряде на Australian Open после матча первого круга.
Наша спортсменка вместе со своей партнершей уступили представительницам Китая Хань Синьюнь и Чжу Линь. После первого сета Мирза взяла медицинскую паузу из-за проблем с ногой, однако в начале следующего сета Киченок и Мирза отказались от продолжения матча.
Australian Open, парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок / Саня Мирза - Хань Синьюнь / Чжу Линь из Китая - 2:6, 0:1 (*отказ)
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина единственная из украинок продолжит борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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