Надежда Киченок покинула Australian Open после первого круга

Украинка принимала участие в турнире Большого шлема в парном разряде.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Саней Мирзой из Индии прекратили борьбу в парном разряде на Australian Open после матча первого круга.

Наша спортсменка вместе со своей партнершей уступили представительницам Китая Хань Синьюнь и Чжу Линь. После первого сета Мирза взяла медицинскую паузу из-за проблем с ногой, однако в начале следующего сета Киченок и Мирза отказались от продолжения матча.

Australian Open, парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок / Саня Мирза - Хань Синьюнь / Чжу Линь из Китая - 2:6, 0:1 (*отказ)

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина единственная из украинок продолжит борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.