Ястремская ответила на обвинения Возняцки по поводу медицинского перерыва

Украинка заявила, что ей пришлось вызывать доктора по необходимости.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.

После матча датчанка обвинила свою соперницу в том, что она брала медицинский перерыв для того, чтобы сбить ее с ритма. Украинка ответила на резкий выпад Возняцки.

“Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу поединка, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет“, - отметила украинка.

Ранее Даяну Ястремскую поддержал ее тренер Саша Баин.

Смотрите также видео обзор матча Ястремская - Возняцки.