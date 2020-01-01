Переключиться на мобильную версию

Ястремская ответила на обвинения Возняцки по поводу медицинского перерыва

Комментариев: 0
Украинка заявила, что ей пришлось вызывать доктора по необходимости.
Даяна Ястремская в матче против Каролин Возняцки
Даяна Ястремская в матче против Каролин Возняцки
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.

После матча датчанка обвинила свою соперницу в том, что она брала медицинский перерыв для того, чтобы сбить ее с ритма. Украинка ответила на резкий выпад Возняцки.

“Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу поединка, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет“, - отметила украинка.

Ранее Даяну Ястремскую поддержал ее тренер Саша Баин.

Смотрите также видео обзор матча Ястремская - Возняцки.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Каролин Возняцки, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь