Группу греческих болельщиков выгнали с Australian Open
Фанаты назвали подобные действия расизмом.
Несколько десятков греческих болельщиков выгнали с Australian Open за неподобающее поведение.
Скандальный инцидент произошел после матча второго круга между Марией Саккари из Греции и японкой Нао Хибино, сообщает FOX Sports Australiа.
“Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это чересчур. Но мы же просто праздновали и поддержали соотечественницу“, - заявили болельщики.
Отметим, что Мария Саккари победила со счетом 7:6, 6:4.
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