Группу греческих болельщиков выгнали с Australian Open

Фанаты назвали подобные действия расизмом.

Несколько десятков греческих болельщиков выгнали с Australian Open за неподобающее поведение.

Скандальный инцидент произошел после матча второго круга между Марией Саккари из Греции и японкой Нао Хибино, сообщает FOX Sports Australiа.

“Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это чересчур. Но мы же просто праздновали и поддержали соотечественницу“, - заявили болельщики.

Отметим, что Мария Саккари победила со счетом 7:6, 6:4.

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