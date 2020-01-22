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Тренер Ястремской жестко раскритиковал болельщиков

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Тренер заступился за украинскую теннисистку.
Саша Баин
Саша Баин
Getty Images

Тренер теннисистки Даяны Ястремской Саша Баин рассказал, почему украинка взяла медицинский перерыв в матче против Каролин Возняцки.

“Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор.

У Даяны имеются проблемы с ногой, но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или тренерская команда“, - написал Баин в Twitter.

На нашем сайте доступен обзор матча против Каролин Возняцки.

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