Тренер Ястремской жестко раскритиковал болельщиков

Тренер заступился за украинскую теннисистку.

Тренер теннисистки Даяны Ястремской Саша Баин рассказал, почему украинка взяла медицинский перерыв в матче против Каролин Возняцки.

“Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот бесполезный разговор.

У Даяны имеются проблемы с ногой, но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или тренерская команда“, - написал Баин в Twitter.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself — sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020

На нашем сайте доступен обзор матча против Каролин Возняцки.