Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Дэвис: прогноз и ставки на матч второго круга Australian Open

Комментариев: 0
Элина Свитолина встретится с Лорен Дэвис в рамках второго круга Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.
Свитолина - Дэвис: прогноз букмекеров
Свитолина - Дэвис: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против представительницы США Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является украинская теннисистка. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Элины с коэффициентом 1.19, в то время как триумф Дэвис оценили в 4.70.

При этом специалисты уверены, что Свитолина одержит победу в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.60, а победа украинки в трех сетах оценивается в 3.70. Победа же американки в двух сетах оценивается в 7.50, а в трех сетах - в 8.30.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами и принимают ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.17. Успех Дэвис здесь оценили в 5.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.16, победа Дэвис - 5.00; победа Свитолиной в двух сетах - 1.53, в трех сетах - 4.00; победа Дэвис в двух сетах - 8.00, в трех сетах - 11.00.

Отметим, что поединок состоится в четверг, 23 января, в 2:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом круге турнира Элина Свитолина одолела Кэти Бултер. Вашему вниманию также видео обзор матча Свитолина - Бултер.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, букмекеры, Открытый чемпионат Австралии по теннису, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, WTA, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь