Свитолина - Дэвис: прогноз и ставки на матч второго круга Australian Open

Элина Свитолина встретится с Лорен Дэвис в рамках второго круга Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В четверг, 23 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против представительницы США Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является украинская теннисистка. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Элины с коэффициентом 1.19, в то время как триумф Дэвис оценили в 4.70.

При этом специалисты уверены, что Свитолина одержит победу в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.60, а победа украинки в трех сетах оценивается в 3.70. Победа же американки в двух сетах оценивается в 7.50, а в трех сетах - в 8.30.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами и принимают ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.17. Успех Дэвис здесь оценили в 5.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.16, победа Дэвис - 5.00; победа Свитолиной в двух сетах - 1.53, в трех сетах - 4.00; победа Дэвис в двух сетах - 8.00, в трех сетах - 11.00.

Отметим, что поединок состоится в четверг, 23 января, в 2:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом круге турнира Элина Свитолина одолела Кэти Бултер. Вашему вниманию также видео обзор матча Свитолина - Бултер.