Джокович рассказал, чем бы занимался, если бы не стал теннисистом
Серб бы пошел по стопам своего отца.
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что занимался бы лыжами, если бы не получилось реализовать себя в теннисе.
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“Скорее всего, я бы все равно занимался бы спортом, ведь у меня спортивная семья.
Я рос в горах, раньше много катался на лыжах. Мой отец был профессиональным лыжником. Большая часть семьи была профессиональными лыжниками.
Так что могу предположить, что я бы сейчас был на склонах в Европе“, - приводит слова Джоковича пресс-центр Australian Open.
Напомним, что Джокович является 16-кратным победителем турниров Большего шлема.
Ранее сообщалось, что Джокович стал шестым теннисистом в истории, выигравшим 900 матчей.
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