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Джокович рассказал, чем бы занимался, если бы не стал теннисистом

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Серб бы пошел по стопам своего отца.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что занимался бы лыжами, если бы не получилось реализовать себя в теннисе.

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“Скорее всего, я бы все равно занимался бы спортом, ведь у меня спортивная семья.

Я рос в горах, раньше много катался на лыжах. Мой отец был профессиональным лыжником. Большая часть семьи была профессиональными лыжниками.

Так что могу предположить, что я бы сейчас был на склонах в Европе“, - приводит слова Джоковича пресс-центр Australian Open.

Напомним, что Джокович является 16-кратным победителем турниров Большего шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович стал шестым теннисистом в истории, выигравшим 900 матчей.

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Теги: Новак Джокович, теннис, вне игры
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