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Ястремская - Возняцки: видео обзор матча второго круга Australian Open

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Украинка упустила шанс на победу.

Ястремская - Возняцки
Ястремская - Возняцки
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила Каролин Возняцки из Дании в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч продолжался чуть более двух часов. Украинка дважды имела шанс одержать победу в сете, но упускала эту возможность.

В первом сете Даяна выигрывала 5:1, но соперница из Дании смогла отыграться и одержать победу в заключительных геймах. Во втором сете Ястремская побеждала 3:0, но также не смогла довести дело до конца.

Смотрите видео обзор матча Ястремская - Возняцки:

Ранее сообщалось, что Свитолина пробилась во второй раунд Australian Open.

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Теги: Даяна Ястремская, Каролин Возняцки, теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео обзор матча, видео, обзор матча, WTA, Australian Open
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