Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open

Украинка продолжит выступать в парном разряде турнира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила Каролин Возняцки в рамках второго круга Australian Open.

Australian Open. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 5:7

Мать продолжался чуть более двух часов.

Ястремская вела в первом сете 5:1, но не смогла удержать преимущество, проиграв 6 геймов подряд. Во втором сете украинка лидировала 3:0, но Возняцки сумела вновь отыграться и добыть победу в заключительных геймах.

Отметим, что украинская спортсменка продолжит борьбу в парном разряде турнира вместе с Фанни Штоллар. Каролин Возняцки в следующем раунде сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одержала победу в стартовом матче Australian Open.