Ястремская: Не думаю о том, что наш матч с Возняцки может стать для нее последним

Датская теннисистка приняла решение завершить карьеру после Australian Open.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала предстоящий матч против Каролин Возняцки в рамках второго тура Открытого чемпионата Австралии.

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“Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Я только вчера узнала, что это ее заключительный турнир. Я не хочу об этом говорить. Для меня это просто еще один поединок. Для нее - не знаю. Думаю, что завтра будет интересный матч, очень эмоциональный.

Возможно, тот факт, что теперь меня тренирует Саша Баин будет преимуществом, потому что он работал с ней и знаком с ее игрой. Он знает какие-то маленькие детали.

Конечно, у меня есть мое собственное мнение о ней и как мне нужно с ней играть. Однозначно, что я еще все буду обсуждать с Сашей, но когда ты на корте, то не беспокоишься по поводу тактики. Ты просто играешь так, как чувствуешь“, - отметила украинка.

Матч Ястремская - Возняцки состоится завтра, 22 января, не ранее 03:30 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.