Переключиться на мобильную версию

Зверев: Если выиграю титул, то отдам все призовые, чтобы помочь Австралии

Комментариев: 0
Немец успешно стартовал на Australian Open.
Александр Зверев
Александр Зверев
Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии. После матча спортсмен поддержал страну, которая борется с лесными пожарами.

“Этот месяц мы проводим здесь каждый год. Австралия становится для нас домом на это время. Мы все слышали, что здесь происходит. Я буду жертвовать по десять тысяч долларов за каждую свою победу здесь.

Я знаю, что не являюсь фаворитом на победу на турнире, но если выиграю, то все призовые отдам в фонд по борьбе с лесными пожарами“, - заявил теннисист.

Отметим, что в следующем раунде немец сыграет с победителем матча Евгений Герасимов - Каспер Рууд.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами в мужской сетке Australian Open.

Поделись:
Теги: теннис, Александр Зверев, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь