Зверев: Если выиграю титул, то отдам все призовые, чтобы помочь Австралии

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии. После матча спортсмен поддержал страну, которая борется с лесными пожарами.

“Этот месяц мы проводим здесь каждый год. Австралия становится для нас домом на это время. Мы все слышали, что здесь происходит. Я буду жертвовать по десять тысяч долларов за каждую свою победу здесь.

Я знаю, что не являюсь фаворитом на победу на турнире, но если выиграю, то все призовые отдам в фонд по борьбе с лесными пожарами“, - заявил теннисист.

Amazing from @AlexZverev 🙌



He'll donate $10,000 for every match he wins and if he wins the title, all his prize money!! #AusOpen | #Aces4BushfireReliefpic.twitter.com/W7NncwMS0r