Козлова покинула Australian Open после первого круга

Украинская теннисистка не смогла пробиться в следующий раунд.

Третья ракетка Украины Катерина Козлова в двух сетах уступила Присцилле Хон в рамках первого круга чемпионата Австралии.

Australian Open. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Присцилла Хон (Австралия, WC) 3:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 21 минуту. За это время украинка сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-поинтов из 11.

Австралийка, в свою очередь, выполнила 3 подачи на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 7 из 11 брейк-поинтов.

Напомним, ранее Australian Open покинула еще одна представительница Украины - Катерина Бондаренко. Борьбу на турнире продолжают Даяна Ястремская и Элина Свитолина.