Свитолина - Бултер: видео обзор матча первого круга Australian Open

Украинка вышла во второй раунд турнира Большого шлема.

Свитолина - Бултер: видео обзор матча Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Кэти Бултер из Великобритании в матче первого тура Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свитолина справилась с соперницей за 1 час 23 минуты.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Бултер:

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская также вышла во второй круг Australian Open.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремской в рамках первого раунда.