Свитолина - Бултер: видео обзор матча первого круга Australian Open
Украинка вышла во второй раунд турнира Большого шлема.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Кэти Бултер из Великобритании в матче первого тура Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Свитолина справилась с соперницей за 1 час 23 минуты.
Смотрите видео обзор матча Свитолина - Бултер:
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская также вышла во второй круг Australian Open.
Вашему вниманию видео обзор матча Ястремской в рамках первого раунда.
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