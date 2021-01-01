Надаль: 21 титул на турнирах Большого шлема не сделает меня счастливее

Испанец не ставит себе за цель побить рекорд Роджера Федерера.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что не ставит перед собой цель превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах Большого Шлема, на счету которого 20 побед.

“Если я буду играть на высочайшем уровне, то у меня будут шансы. Если нет - это невозможно. Мне все равно, сколько у меня будет титулов - 20, 15 или 16. Я думаю лишь о том, что нужно двигаться вперед и наслаждаться теннисом.

Я не ставлю перед собой цель выиграть 20 титулов. Если это удастся - это будет фантастика. Если выиграю 21 - еще лучше. Если останется 19, то я все равно буду невероятно счастлив всем, чего достиг в карьере.

Не думаю, что 21 титул сделает меня счастливее, чем 19“, - приводит слова Надаля Reuters.

Ранее Рафаэль Надаль успешно преодолел стартовый круг Australian Open.