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Возлюбленный Свитолиной спокойно преодолел первый круг Australian Open

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Гаэль Монфис одержал победу в трех сетах.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, уверенно выступил в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Спортсмен за 1 час 44 минуты одолел представителя Тайваня Лу Яньсюня, справившись с ним в трех сетах - 6:1, 6:4, 6:2.

В следующем круге Монфис сыграет с победителем пары Иво Карлович (Хорватия) - Вашек Поспишил (Канада).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина пробилась во второй круг Australian Open.

Со всеми результатами мужской сетки турнира можно ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, ATP, Australian Open
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