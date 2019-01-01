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Ястремская - Возняцки: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

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Украинская теннисистка сыграет с экс-первой ракеткой мира. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Ястремская - Возняцки: прогноз и ставки букмекеров
Ястремская - Возняцки: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Соперницей нашей спортсменки будет Каролин Возняцки из Дании.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.64, в то время как успех Возняцки оценили в 2.25.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 1.61, победа представительницы Дании - 2.20.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение нашей спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.61, победа Возняцки - 2.30.

Ранее теннисистки встречались между собой один раз. Победа на счету Ястремской.

Матч Ястремская - Возняцки состоится завтра, 22 января, не ранее 03:30 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Каролин Возняцки, Australian Open, прогноз на спорт, ставки букмекеров, букмекеры
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