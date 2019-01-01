Ястремская - Возняцки: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Украинская теннисистка сыграет с экс-первой ракеткой мира. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Соперницей нашей спортсменки будет Каролин Возняцки из Дании.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.64, в то время как успех Возняцки оценили в 2.25.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 1.61, победа представительницы Дании - 2.20.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение нашей спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.61, победа Возняцки - 2.30.

Ранее теннисистки встречались между собой один раз. Победа на счету Ястремской.

Матч Ястремская - Возняцки состоится завтра, 22 января, не ранее 03:30 по киевскому времени.