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Бондаренко - Родионова: видео обзор матча первого круга Australian Open

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Украинка не сумела пробиться во второй раунд турнира.

Бондаренко - Родионова: видео обзор матча
Бондаренко - Родионова: видео обзор матча
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко покинула Australian Open после первого круга, уступив представительнице Австралии Арине Родионовой.

Украинка выиграла первый сет, по ходу второго проигрывала 0-3, но затем выиграла 5 геймов подряд. Подавая на победу при счете 5-4, Катерина проиграла гейм "под ноль", а потом на тай-брейке также не воспользовалась преимуществом в счете. Третий сет украинка проиграла всухую.

Смотрите видео обзор матча Бондаренко - Родионова:

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а также вторая ракетка Украины Даяна Ястремская разгромила соперницу в первом раунде турнира.

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