Бондаренко - Родионова: видео обзор матча первого круга Australian Open
Украинка не сумела пробиться во второй раунд турнира.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко покинула Australian Open после первого круга, уступив представительнице Австралии Арине Родионовой.
Украинка выиграла первый сет, по ходу второго проигрывала 0-3, но затем выиграла 5 геймов подряд. Подавая на победу при счете 5-4, Катерина проиграла гейм "под ноль", а потом на тай-брейке также не воспользовалась преимуществом в счете. Третий сет украинка проиграла всухую.
Смотрите видео обзор матча Бондаренко - Родионова:
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а также вторая ракетка Украины Даяна Ястремская разгромила соперницу в первом раунде турнира.
Полная версия правил