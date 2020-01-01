Ястремская - Юван: видео обзор матча первого круга Australian Open

Вторая ракетка Украины вышла во второй раунд турнира Большого шлема.

Ястремская - Юван: видео обзор матча Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно обыграла Кайю Юван в матче первого круга Australian Open.

Поединок продолжался чуть меньше часа и завершился победой Ястремской со счетом 6:1, 6:1.

Смотрите видео обзор матча Ястремская - Юван:

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а вот Катарина Бондаренко покинула турнир после стартового матча.