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Ястремская - Юван: видео обзор матча первого круга Australian Open

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Вторая ракетка Украины вышла во второй раунд турнира Большого шлема.

Ястремская - Юван: видео обзор матча
Ястремская - Юван: видео обзор матча
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно обыграла Кайю Юван в матче первого круга Australian Open.

Поединок продолжался чуть меньше часа и завершился победой Ястремской со счетом 6:1, 6:1.

Смотрите видео обзор матча Ястремская - Юван:

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а вот Катарина Бондаренко покинула турнир после стартового матча.

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