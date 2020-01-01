Ястремская - Юван: видео обзор матча первого круга Australian Open
Вторая ракетка Украины вышла во второй раунд турнира Большого шлема.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно обыграла Кайю Юван в матче первого круга Australian Open.
Поединок продолжался чуть меньше часа и завершился победой Ястремской со счетом 6:1, 6:1.
Смотрите видео обзор матча Ястремская - Юван:
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а вот Катарина Бондаренко покинула турнир после стартового матча.
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