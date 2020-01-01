Свитолина с победы стартовала на Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге турнира 25-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты, за которые Свитолина подала 3 эйса и реализовала 4 из 6-ти брейк-поинта.
Pumped 🆙@ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2020 г.
Australian Open. Первый круг.
Элина Свитолина (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) - 6:4, 7:5
Во втором круге Свитолина встретится с американкой Лорен Дэвис. Ранее спортсменки уже играли между собой - во всех четырех матчах победу одержала Свитолина, при этом проиграла Элина лишь 1 сет.
Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская уверенно выиграла первый матч на Australian Open.
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