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Свитолина с победы стартовала на Australian Open

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Украинка обыграла соперницу из Великобритании.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге турнира 25-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты, за которые Свитолина подала 3 эйса и реализовала 4 из 6-ти брейк-поинта.

Australian Open. Первый круг.

Элина Свитолина (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) - 6:4, 7:5

Во втором круге Свитолина встретится с американкой Лорен Дэвис. Ранее спортсменки уже играли между собой - во всех четырех матчах победу одержала Свитолина, при этом проиграла Элина лишь 1 сет.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская уверенно выиграла первый матч на Australian Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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