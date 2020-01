Свитолина с победы стартовала на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге турнира 25-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты, за которые Свитолина подала 3 эйса и реализовала 4 из 6-ти брейк-поинта.

Pumped 🆙@ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9