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Ястремская разгромила соперницу в первом круге Australian Open

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Вторая ракетка Украины не оставила своей сопернице ни единого шанса.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на втором для себя Открытом чемпионате Австралии стартовала с победы.

В матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении. Матч длился всего 56 минут.

Australian Open. Первый круг.

Даяна Ястремская (Украина) - Кайа Юван (Словения) - 6:1, 6:1

За это время Ястремская ни разу не подала навылет, не допустила ошибок при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 6-ти брейк-поинтов. Также Даяна допустила 18 невынужденных ошибок. Юван совершила 2 двойных и 32 невынужденные ошибки и ни разу не заработала брейк-поинт.

Соперницей Ястремской во втором круге турнира станет экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Australian Open.

Вашему вниманию все результаты Australian Open.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Открытый чемпионат Австралии по теннису, турнир, WTA, Australian Open
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