Возняцки: Сделаю все, чтобы пройти на Australian Open до конца
Экс-первая ракетка приняла решение завершить карьеру после турнира Большого Шлема.
Датская теннисистка Каролин Возняцки, завершающая карьеру после Открытого чемпионата Австралии, рассказала о своих целях на турнир.
“Я надеюсь, что смогу одержать победу. Сделаю все, чтобы пройти до конца. Пока что у меня одна победа, нужно еще шесть. Но я готова“, - заявила Возняцки.
Напомним, в первом круге Каролин в двух сетах обыграла американку Кристи Ан.
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