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Возняцки: Сделаю все, чтобы пройти на Australian Open до конца

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Экс-первая ракетка приняла решение завершить карьеру после турнира Большого Шлема.
Каролин Возняцки
Каролин Возняцки
Getty Images

Датская теннисистка Каролин Возняцки, завершающая карьеру после Открытого чемпионата Австралии, рассказала о своих целях на турнир.

“Я надеюсь, что смогу одержать победу. Сделаю все, чтобы пройти до конца. Пока что у меня одна победа, нужно еще шесть. Но я готова“, - заявила Возняцки.

Напомним, в первом круге Каролин в двух сетах обыграла американку Кристи Ан.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Australian Open в женской сетке.

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Теги: теннис, Каролин Возняцки, WTA, Australian Open, Открытий чемпионат Австралии
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