Джокович стал шестым теннисистом в истории, выигравшим 900 матчей

Вторая ракетка в очередной раз вписал своем имя в историю тенниса.

Сербский теннисист Новак Джокович в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

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Эта победа стала для второй ракетки мира уже 900-й в карьере, при том что в графе поражений у серба всего лишь 187 поединков. Таким образом, 82,8% встреч заканчивались победой Джоковича, что является вторым показателем в истории после Рафаэля Надаля (83,1%).

Отметим, что Новак - шестой игрок в истории, который достиг подобной отметки. Ранее подобное удалось Гильермо Виласу (949), Рафаэлю Надалю (981), Ивану Лендлу (1068), Роджеру Федереру (1238) и Джимми Коннорсу (1274).

Стоит сказать, что в своей карьере Джокович выиграл 16 турниров Большого шлема (третий результат в истории) и всего 77 титулов (делит пятое место).

Напомним, с расписанием и результатами мужской сетки Australian Open можно ознакомиться здесь.