Барти: В сете, который выиграла Цуренко, игра шла под мою диктовку

Первая ракетка мира поделилась эмоциями от противостояния с украинской теннисисткой.

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала матч первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором она в трех сетах обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

"В первом сете, который выиграла Цуренко, игра шла под мою диктовку. Правда, у меня возникли проблемы с исполнением. Я чрезмерно торопилась и пыталась слишком рано завершать розыгрыши.

Ключом к победе стали мои физические кондиции. Я комфортно себя чувствовала и немного превосходила соперницу в этом плане", - сказала Барти во премя после-матчевой пресс-конференции.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки на Australian Open.