Переключиться на мобильную версию

Барти: В сете, который выиграла Цуренко, игра шла под мою диктовку

Комментариев: 0
Первая ракетка мира поделилась эмоциями от противостояния с украинской теннисисткой.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала матч первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором она в трех сетах обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

"В первом сете, который выиграла Цуренко, игра шла под мою диктовку. Правда, у меня возникли проблемы с исполнением. Я чрезмерно торопилась и пыталась слишком рано завершать розыгрыши.

Ключом к победе стали мои физические кондиции. Я комфортно себя чувствовала и немного превосходила соперницу в этом плане", - сказала Барти во премя после-матчевой пресс-конференции.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки на Australian Open.

Поделись:
Теги: теннис, Эшли Барти, Леся Цуренко, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь