Федерер установил новый рекорд на Australian Open

Швейцарец вошел в историю Открытого чемпионата Австралии.

Третья ракетка мира Роджер Федерер установил новый рекорд турнира Australian Open.

Швейцарец одержал победу на старте турнира в Австралии, где ему противостоял американец Стив Джонсон 6:3, 6:2, 6:2.

Отмечается, что Федерер принял участие в 21 розыгрыше турнира Открытого чемпионата Австралии. Он обошел австралийца Ллейтона Хьюитта, который выступал в 20 турнирах Australian Open.

Вашему вниманию расписание и результаты мужской сетки Открытого чемпионата Австралии.