Цуренко выиграла у первой ракетки мира сет, но вылетела с Australian Open
Украинка не смогла сотворить сенсацию в первом раунде основной сетки турнира Большого шлема.
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко после длительного перерыва из-за травмы локтя вернулась на корт и выступила в первом раунде турнира Australian Open.
Украинка, которая из-за пропуска второй половины прошлого сезона опустилась на 120 место рейтинга WTA, в поединке в Австралии проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.
Цуренко в первом сете сумела оказать сопротивление австралийской теннисистке, одержав победу, однако в двух последующих сетах Барти не оставила сопернице ни единого шанса.
Australian Open, первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Эшли Барти (Австралия) - 7:5, 1:6, 1:6
Со всеми результатами женской сетки турнира можно ознакомиться здесь.
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