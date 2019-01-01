Цуренко выиграла у первой ракетки мира сет, но вылетела с Australian Open

Украинка не смогла сотворить сенсацию в первом раунде основной сетки турнира Большого шлема.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко после длительного перерыва из-за травмы локтя вернулась на корт и выступила в первом раунде турнира Australian Open.

Украинка, которая из-за пропуска второй половины прошлого сезона опустилась на 120 место рейтинга WTA, в поединке в Австралии проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

Цуренко в первом сете сумела оказать сопротивление австралийской теннисистке, одержав победу, однако в двух последующих сетах Барти не оставила сопернице ни единого шанса.

Australian Open, первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Эшли Барти (Австралия) - 7:5, 1:6, 1:6

Со всеми результатами женской сетки турнира можно ознакомиться здесь.