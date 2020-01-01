Australian Open (ATP): расписание и результаты мужской сетки
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 20 января - 1 февраля
Призовой фонд: 43 031 250 долларов США
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Кто представит Украину? Ни один из украинских спортсменов не пробился в основную сетку турнира
Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2020:
Основная сетка
Первый раунд
Понедельник, 20 января
Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия, WC) - 6:3, 6:1, 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 13) - 6:3, 6:7(7:9), 6:1, 7:6(7:3)
Рикардас Беранкис (Литва) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:4, 6:2, 6:2
Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) - 6:3, 6:4, 6:4
Йошихито Нисиока (Япония) – Ласло Джере (Сербия) - 6:4, 3:6, 6:2, 7:6(7:1)
Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) - 6:3, 7:5, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) – Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3
Мохаммед Сафват (Египет) - Грегуар Баррере (Франция) - 7:6(8), 6:7(1), 4:6, 6:7(5)
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:2
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) - Григор Димитров (Болгария, 18) - 6:4, 2:6, 0:6, 4:6
Стефанос Циципас (Греция) - Сальваторе Карузо (Италия) - 6:0, 6:2, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Новак Джокович (Сербия)
Рейлли Опелка (США) - Фабио Фоньини (Италия)
Джордан Томпсон (Австралия) - Александр Бублик (Казахстан)
Джон Миллман (Австралия) - Уго Умбер (Франция)
Марин Чилич (Хорватия) - Корентен Муте (Франция)
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Маркос Хирон (Аргентина)
Янник Синнер (Италия) - Макс Перселл (Австралия)
Диего Шварцман (Аргентина) - Ллойд Харрис (ЮАР)
Марк Полманс (Австралия) - Михаил Кукушкин (Казахстан)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Норберт Гомбош (Словакия)
Кристиан Гарин (Чили) - Стефано Травалья (Италия)
Леонардо Майер (Аргентина) - Томми Пол (США)
Тацума Ито (Япония) - Праджнеш Гуннесваран (Индия)
Фелисиано Лопес (Испания) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Пабло Андухар (Испания) - Майкл Ммо (США)
Теннис Сандгрен (США) - Марко Трунгеллити (Италия)
Кайл Эдмунд (Британия) - Душан Лайович (Сербия)
Лоренцо Джустино (Италия) - Милош Раонич (Канада)
Кантен Гали (Франция) - Филип Крайинович (Сербия)
Бенуа Пэр (Франция) - Седрик Штебе (Германия)
Хуберт Гуркач (Польша) - Деннис Новак (Австрия)
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