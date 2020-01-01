Australian Open (ATP): расписание и результаты мужской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 20 января - 1 февраля

Призовой фонд: 43 031 250 долларов США

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Кто представит Украину? Ни один из украинских спортсменов не пробился в основную сетку турнира

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2020:

Основная сетка

Первый раунд

Понедельник, 20 января

Маттео Берреттини (Италия, 8) – Эндрю Харрис (Австралия, WC) - 6:3, 6:1, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 13) - 6:3, 6:7(7:9), 6:1, 7:6(7:3)

Рикардас Беранкис (Литва) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:4, 6:2, 6:2

Сэм Куэрри (США) – Борна Чорич (Хорватия, 25) - 6:3, 6:4, 6:4

Йошихито Нисиока (Япония) – Ласло Джере (Сербия) - 6:4, 3:6, 6:2, 7:6(7:1)

Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) - 6:3, 7:5, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) – Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3

Мохаммед Сафват (Египет) - Грегуар Баррере (Франция) - 7:6(8), 6:7(1), 4:6, 6:7(5)

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:2

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) - Григор Димитров (Болгария, 18) - 6:4, 2:6, 0:6, 4:6

Стефанос Циципас (Греция) - Сальваторе Карузо (Италия) - 6:0, 6:2, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Новак Джокович (Сербия)

Рейлли Опелка (США) - Фабио Фоньини (Италия)

Джордан Томпсон (Австралия) - Александр Бублик (Казахстан)

Джон Миллман (Австралия) - Уго Умбер (Франция)

Марин Чилич (Хорватия) - Корентен Муте (Франция)

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Маркос Хирон (Аргентина)

Янник Синнер (Италия) - Макс Перселл (Австралия)

Диего Шварцман (Аргентина) - Ллойд Харрис (ЮАР)

Марк Полманс (Австралия) - Михаил Кукушкин (Казахстан)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Норберт Гомбош (Словакия)

Кристиан Гарин (Чили) - Стефано Травалья (Италия)

Леонардо Майер (Аргентина) - Томми Пол (США)

Тацума Ито (Япония) - Праджнеш Гуннесваран (Индия)

Фелисиано Лопес (Испания) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Пабло Андухар (Испания) - Майкл Ммо (США)

Теннис Сандгрен (США) - Марко Трунгеллити (Италия)

Кайл Эдмунд (Британия) - Душан Лайович (Сербия)

Лоренцо Джустино (Италия) - Милош Раонич (Канада)

Кантен Гали (Франция) - Филип Крайинович (Сербия)

Бенуа Пэр (Франция) - Седрик Штебе (Германия)

Хуберт Гуркач (Польша) - Деннис Новак (Австрия)