Australian Open (WTA): расписание и результаты женской сетки
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 20 января - 1 февраля
Призовой фонд: 43 031 250 долларов США
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Украинские спортсменки, которые сыграют: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко
Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2020:
Основная сетка
Первый раунд
Понедельник, 20 января
Чжэн Сайсай (Китай) – Анна Калинская (Россия, Q) - 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Боузкова (Чехия) - 6:2, 6:4
Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:1, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 13) – Кристина Макхэйл (США) - 6:3, 6:0
София Кенин (США, 14) – Мартина Тревизан (Италия, Q) - 6:2, 6:4.
Екатерина Александрова (Россия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) - 6:4, 4:6, 6:2
Виктория Голубич (Швейцария) - Чжу Линь (Китай) - 6:4, 1:6, 6:7(5)
Паула Бадоса (Испания) - Йоханна Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:0
Анастасия Потапова (Россия) - Серена Уильямс (США, 8) - 0:6, 3:6
София Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32) - 6:2, 7:6 (5)
Кристи Ан (США) - Каролин Возняцки (Дания) - 1:6, 3:6
Энн Ли (США, Q) – Лизетт Кабрера (Австралия, WC) - 7:6(7:4), 7:6(10)
Тамара Зиданшек (Словения) – Хан На Лэ (Корея, WC) - 6:3, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – Кайя Канепи (Эстония) - 7:6(3), 2:6, 6:3
Катержина Синякова (Чехия) - Петра Квитова (Чехия, 7) - 1:6, 0:6
Винус Уильямс (США) - Кори Гауфф (США) - 6:7(5), 3:6
Мэдисон Киз (США) - Дарья Касаткина (Россия)
Кайя Йуван (Эстония) - Даяна Ястремская (Украина)
Эшли Барти (Австралия) - Леся Цуренко (Украина)
Слоан Стивенс (США) - Чжан Шуай (Китай)
Саманта Стосур (Австралия) - Кэтти МакНэлли (США)
Йоханна Конта (Британия) - Онс Жабер (Тунис)
Маргарита Гаспарян (Россия) - Мария Саккари (Греция)
Элисон Риске (США) - Ван Яфань (Китай)
Магда Линетт (Польша) - Аранта Рус (Голландия)
Мэдисон Бренгл (США) - Каролин Гарсия (Франция)
Бернарда Пера (США) - Елена Рыбакина (Казахстан)
Фиона Ферро (Франция) - Алисон Ван Уйтванк (Бельгия)
Александра Соснович (Беларусь) - Греетье Миненн (Бельгия)
Цзян Ван (Китай) - Полин Парментье (Франция)
Нао Хибино (Япония) - Пэн Шуай (Китай)
Полона Херцог (Словения) - Ребекка Петерсон (Швеция)
Полная версия правил