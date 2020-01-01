Australian Open (WTA): расписание и результаты женской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 20 января - 1 февраля

Призовой фонд: 43 031 250 долларов США

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Украинские спортсменки, которые сыграют: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2020:

Основная сетка

Первый раунд

Понедельник, 20 января

Чжэн Сайсай (Китай) – Анна Калинская (Россия, Q) - 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Боузкова (Чехия) - 6:2, 6:4

Юлия Гергес (Германия) – Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:1, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 13) – Кристина Макхэйл (США) - 6:3, 6:0

София Кенин (США, 14) – Мартина Тревизан (Италия, Q) - 6:2, 6:4.

Екатерина Александрова (Россия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) - 6:4, 4:6, 6:2

Виктория Голубич (Швейцария) - Чжу Линь (Китай) - 6:4, 1:6, 6:7(5)

Паула Бадоса (Испания) - Йоханна Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:0

Анастасия Потапова (Россия) - Серена Уильямс (США, 8) - 0:6, 3:6

София Кырстя (Румыния) – Барбора Стрыцова (Чехия, 32) - 6:2, 7:6 (5)

Кристи Ан (США) - Каролин Возняцки (Дания) - 1:6, 3:6

Энн Ли (США, Q) – Лизетт Кабрера (Австралия, WC) - 7:6(7:4), 7:6(10)

Тамара Зиданшек (Словения) – Хан На Лэ (Корея, WC) - 6:3, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – Кайя Канепи (Эстония) - 7:6(3), 2:6, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) - Петра Квитова (Чехия, 7) - 1:6, 0:6

Винус Уильямс (США) - Кори Гауфф (США) - 6:7(5), 3:6

Мэдисон Киз (США) - Дарья Касаткина (Россия)

Кайя Йуван (Эстония) - Даяна Ястремская (Украина)

Эшли Барти (Австралия) - Леся Цуренко (Украина)

Слоан Стивенс (США) - Чжан Шуай (Китай)

Саманта Стосур (Австралия) - Кэтти МакНэлли (США)

Йоханна Конта (Британия) - Онс Жабер (Тунис)

Маргарита Гаспарян (Россия) - Мария Саккари (Греция)

Элисон Риске (США) - Ван Яфань (Китай)

Магда Линетт (Польша) - Аранта Рус (Голландия)

Мэдисон Бренгл (США) - Каролин Гарсия (Франция)

Бернарда Пера (США) - Елена Рыбакина (Казахстан)

Фиона Ферро (Франция) - Алисон Ван Уйтванк (Бельгия)

Александра Соснович (Беларусь) - Греетье Миненн (Бельгия)

Цзян Ван (Китай) - Полин Парментье (Франция)

Нао Хибино (Япония) - Пэн Шуай (Китай)

Полона Херцог (Словения) - Ребекка Петерсон (Швеция)