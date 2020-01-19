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Бойфренд Свитолиной травмировал руку из-за видеоигры

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Бойфренд Свитолиной не будет сниматься с Australian Open.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис в интервью AFP рассказал, что получил травму руки.

“Я играл в видеоигру в своей спальне и ударил рукой о спинку кровати. Хотелось бы отдохнуть, но, к сожалению, я не могу себе этого позволить.

Как я лечился? Принял нужные препараты и приложил лед. Уже все более или менее нормально“, - признался француз.

Стоит отметить, что Монфис стартует 21 января на турнире Australian Open. В первом матче ему противостоит тайванец Лу Яньсюнь.

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Теги: Гаэль Монфис, теннис
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Комментариев (1)
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Сливной-Бачок    19.01.2020, 17:51
Оценка:  +14
Сливной-Бачок
А кто этот таракан ?
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