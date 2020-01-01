Ястремская - Барти: видео обзор финального матча турнира в Аделаиде
Украинская спортсменка уступила в поединке первой ракетке мира.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в финале турнира в Аделаиде в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.
Поединок продолжался почти полтора часа и завершился в пользу австралийской теннисистки - 6:2, 7:5.
Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Барти:
Ранее Даяна Ястремская прокомментировала турнир в австралийской Аделаиде.
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