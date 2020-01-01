Ястремская - Барти: видео обзор финального матча турнира в Аделаиде

Украинская спортсменка уступила в поединке первой ракетке мира.

Ястремская - Барти: видео обзор матча Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в финале турнира в Аделаиде в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

Поединок продолжался почти полтора часа и завершился в пользу австралийской теннисистки - 6:2, 7:5.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Барти:

Ранее Даяна Ястремская прокомментировала турнир в австралийской Аделаиде.