Стала известна соперница Ястремской в первом круге Australian Open

Вторая ракетка Украины в первом матче встретится с победительницей квалификации.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала имя своей соперницы в первом круге турнира Большого Шлема - Australian Open.

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Соперницей Ястремской станет победительница квалификации Кайя Юван из Словении. Это будет первый поединок между теннисистками. Юван занимает 126-е место в мировом рейтинге и впервые примет участие в основной сетке Australian Open.

Поединок Ястремской и Юван состоится в понедельник, 20 января, четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное начало - в 07:00 по Киеву.

Ранее своих соперниц на старте Australian Open узнали другие украинские теннисистки.

Напомним, перед стартом Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская проиграла в финале турнира в Аделаиде.