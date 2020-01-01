Ястремская: Мне было приятно играть против первой ракетки мира

Украинка поздравила свою соперницу с победой на турнире.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская высказалась по поводу поражения в финале турнира в Аделаиде (Австралия) от первой ракетки мира.

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“Хочу поздравить Эшли с победой, это был отличный турнир. Мне было приятно играть против первой ракетки мира. Я желаю Барти удачи в Мельбурне и надеюсь, что мы сыграем вместе еще много раз.

Хочу поблагодарить свою команду. Это не победа, но это только начало. Спасибо каждому за поддержку на протяжении этой недели. Конечно, сегодня больше поддерживали Эшли, но я понимаю.

Я люблю Австралию, мне нравится приезжать сюда. Спасибо всем, это отличный турнир“, - сказала Даяна на церемонии награждения.

Напомним, Даяна Ястремская проиграла Эшли Барти в двух сетах.