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Ястремская потерпела поражение в финале турнира в Аделаиде

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Украинка не сумела оказать сопротивление первой ракетке мира.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

Ястремская в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии. Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Даяна 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-поинта.

Ее соперница совершила 4 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 11 брейк-поинта.

Аделаида (Австралия). Финал

Эшли Барти (Австралия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 7:5

Ранее Даяна Ястремская сказала, что этот финал сделает ее увереннее перед Australian Open.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Эшли Барти, Аделаида, турнир
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