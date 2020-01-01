Ястремская потерпела поражение в финале турнира в Аделаиде
Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале хардового турнира в Аделаиде (Австралия).
Ястремская в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии. Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Даяна 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-поинта.
Ее соперница совершила 4 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 11 брейк-поинта.
Аделаида (Австралия). Финал
Эшли Барти (Австралия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 7:5
Aussie Aussie Aussie!— WTA (@WTA) 18 января 2020 г.
🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z
Ранее Даяна Ястремская сказала, что этот финал сделает ее увереннее перед Australian Open.
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