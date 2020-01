Ястремская потерпела поражение в финале турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

Ястремская в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии. Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Даяна 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-поинта.

Ее соперница совершила 4 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 11 брейк-поинта.

Аделаида (Австралия). Финал

Эшли Барти (Австралия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 7:5

Aussie Aussie Aussie!



🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z