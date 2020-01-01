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Барти: Ястремская - уникальная атакующая теннисистка

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Австралийка проведет третий финал при родных трибунах.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала предстоящий финальный матч на турнире серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия), где она сыграет против украинки Даяны Ястремской.

“Мне нужно быть максимально подготовленной к решающему поединку. С нетерпением жду финала.

Даяна - уникальный атакующий игрок, как и Коллинс. Она старается находится в корте и всегда желает перехватить инициативу в розыгрыше. Это ее любимый стиль игры.

Последние два года я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не удалось. Отмечу, что проигрывала я действительно сильным соперницам (Кербер и Квитовой - прим.ред.)“, - заявила австралийка.

Напомним, в полуфинале Даяна Ястремская в двух сетах одолела Арину Соболенко из Беларуси, а Эшли Барти справилась с американкой Даниэль Коллинс в трех сетах.

Матч Ястремская - Барти состоится в субботу, 17 января, не ранее 08:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на финальный поединок.

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Теги: теннис, Эшли Барти, Даяна Ястремская, WTA
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Источник: wtatennis.com

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