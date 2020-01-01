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Тренер Ястремской: Надеюсь, мне удастся раскрыть весь потенциал Даяны

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Саша Баин отметил, что украинка владеет всем необходимым арсеналом ударов и навыков.
Саша Баин
Саша Баин
Getty Images

Тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской Саша Баин рассказал о работе со своей подопечной.

“Мы каждый день устраиваем спарринги. Учитывая свой предыдущий опыт с Сереной, Наоми и другими теннисистками, я вижу, что Даяна владеет всем необходимым арсеналом ударов и навыками правильного передвижения по корту.

Я действительно верю, что у Даяны невероятный потенциал и, надеюсь, мне удастся максимально раскрыть его. Очень хотелось бы стать именно тем тренером, который сможет помочь ей максимально реализовать ее талант.

Я хочу, чтобы она поняла, что существуют различные стили агрессивного ведения игры. Можно ограничиваться лишь силой удара, а можно, подобно Халеп, добавлять остроты, переводить игру из одной части корта в другую и максимально использовать свои физические навыки для борьбы за каждый мяч и постоянного давления на соперницу, которая, в результате, ошибается.

Я пытаюсь донести Даяне, что давление и агрессия могут проявляться в различном виде. Как только она осознает это, она станет еще более сбалансированным игроком, и тогда у других теннисисток будут большие неприятности“, - поведал немецкий специалист.

Напомним, Даяна Ястремская пробилась в финал турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия), где сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Саша Баин
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