Ястремская - Барти: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч

Даяна Ястремская в финале турнира в Аделаиде сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В финале турнира в Аделаиде (Австралия) сыграют украинская теннисистка Даяна Ястремская и австралийская спортсменка Эшли Барти.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является первая ракетка мира. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Барти с коэффициентом 1.46, в то время как триумф украинки оценили в 2.58.

Отметим, что специалисты также уверены, что Барти победит Ястремскую в двух сетах. На этот исход принимают ставки с коэффициентом 2.16, а вот на триумф Даяны в двух сетах установили коэффициент 4.14.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу Барти в 1.50, а триумф Ястремской - в 2.60.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Барти - 1.44, победа Ястремской - 2.75.

Отметим, что финальный матч турнира в Аделаиде состоится в субботу, 18 января, ориентировочно в 4:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфинале Даяна Ястремская в двух сетах одолела Арину Соболенко из Беларуси, а Эшли Барти справилась с американкой Даниэль Коллинс в трех сетах.