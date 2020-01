Стало известно, с кем Ястремская сыграет в финале турнира в Аделаиде

Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в финал турнира в Аделаиде (Австралия).

Читай также: Ястремская: Этот финал сделает меня увереннее перед Australian Open

Австралийская теннисистка смогла обыграть в полуфинале соперницу из США Даниэль Коллинс.

Аделаида. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)

.@ashbarty gets the hard fought win over Collins!



Seals her spot in the @AdelaideTennis final 3-6, 6-1, 7-6(5)! pic.twitter.com/9pXIOfYXFG