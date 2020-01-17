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Стало известно, с кем Ястремская сыграет в финале турнира в Аделаиде

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Украинка сыграет против первой ракетки мира.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в финал турнира в Аделаиде (Австралия).

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Австралийская теннисистка смогла обыграть в полуфинале соперницу из США Даниэль Коллинс.

Аделаида. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)

Отметим, что первой финалисткой турнира стала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в полуфинале смогла обыграть Арину Соболенко (Беларусь). Таким образом украинка сыграет против первой ракетки мира.

Матч состоится завтра, 18 января. Начало поединка запланировано на 04:00 утра по киевскому времени.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Соболенко.

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Теги: Эшли Барти, Даяна Ястремская, теннис, турнир, Аделаида, WTA
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