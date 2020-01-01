Ястремская: Этот финал сделает меня увереннее перед Australian Open

Украинка уверена, что выступление в Аделаиде позволит ей уверенно подойти к турниру Большого шлема.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла Арину Соболенко из Беларуси. Украинка поделилась эмоциями от этого противостояния.

"Этот финал сделает меня увереннее перед турниром Большого шлема. Жеребьевка Australian Open очень хорошая. Попытаюсь пройти в четвертый круг, чтобы сыграть с Сереной Уильямс. Хочу сыграть с ней еще раз.

Против Соболенко удобно играть, она агрессивна, у нас похожий стиль игры, так что мне комфортно. Во втором сете я почувствовала усталость, ноги стали тяжелыми и я потеряла концентрацию. Саша Баин вышел на корт и я получила немного энергии", - цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

Отметим, что соперницей украинки в финале будет победительница пары Эшли Барти - Даниэль Коллинс.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Соболенко.