Переключиться на мобильную версию

Australian Open: Лопатецкая и Завацкая не сумели пройти квалификацию

Комментариев: 0
Украинские спортсменки завершили свое выступление на первом мэйджоре нового сезона.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
instagram.com/dashalopatetskaya/

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая приняли участие во втором круге одного из самых престижных турниров мира - Australian Open. К сожалению, ни одна из них не сумела пройти в следующий раунд квалификации.

16-летняя Дарья Лопатецкая, которая недавно вернулась на корт после серьезной травмы, уступила представительнице США Кэти Макнелли.

Катарина Завацкая в своем поединке также проиграла теннисистке из США - Сачии Викери. 

Квалификация. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) - Кэти Макнелли (США, 10) - 2-6, 3-6

Катарина Завацкая (Украина) - Сачия Викери (США) - 4-6, 7-5, 4-6

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде.

Поделись:
Теги: теннис, квалификация, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Дарья Лопатецкая, Катарина Завацкая, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь