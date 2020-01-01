Australian Open: Лопатецкая и Завацкая не сумели пройти квалификацию

Украинские спортсменки завершили свое выступление на первом мэйджоре нового сезона.

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая приняли участие во втором круге одного из самых престижных турниров мира - Australian Open. К сожалению, ни одна из них не сумела пройти в следующий раунд квалификации.

16-летняя Дарья Лопатецкая, которая недавно вернулась на корт после серьезной травмы, уступила представительнице США Кэти Макнелли.

Катарина Завацкая в своем поединке также проиграла теннисистке из США - Сачии Викери.

Квалификация. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) - Кэти Макнелли (США, 10) - 2-6, 3-6

Катарина Завацкая (Украина) - Сачия Викери (США) - 4-6, 7-5, 4-6

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде.