Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде
Украинская теннисистка разобралась с Ариной Соболенко в двух сетах.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла спортсменку из Беларуси Арину Соболенко в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия).
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Ястремская подала 5 эйсов, реализовала 2 из 8 брейк-пойнта, а также допустила 6 двойных ошибок.
Ее соперница 6 раз подала навылет, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 из 2 брейк-пойнта.
Аделаида. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь) - 6:4, 7:6(4)
.@D_Yastremska advances to the @AdelaideTennis final!— WTA (@WTA) 17 января 2020 г.
Defeats No.6 seed Sabalenka 6-4, 7-6(4). pic.twitter.com/HV6iVBKBgP
В финале украинке предстоит сыграть с победителем пары Эшли Барти - Даниэль Коллинс.
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