Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка разобралась с Ариной Соболенко в двух сетах.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла спортсменку из Беларуси Арину Соболенко в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Ястремская подала 5 эйсов, реализовала 2 из 8 брейк-пойнта, а также допустила 6 двойных ошибок.

Ее соперница 6 раз подала навылет, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 из 2 брейк-пойнта.

Аделаида. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь) - 6:4, 7:6(4)

В финале украинке предстоит сыграть с победителем пары Эшли Барти - Даниэль Коллинс.