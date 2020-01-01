Соболенко - о матче с Ястремской: Буду бороться за каждый розыгрыш

Представительница Беларуси считает украинку сильной соперницей.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира серии WTA в Аделиаде (Австралия).

“Я знала, что она борется до самого конца и не обращает внимание на счет. Когда я вела 5:0, то ожидала, что Халеп постарается сделать все, чтобы вернуться в игру. Я не расстроилась после проигранных двух геймов. Они помогли мне сохранить настрой. Я очень рада победам с такими борцами, как Симона“.

Представительница Беларуси также поделилась своими ожиданиями от предстоящего матча против Даяной Ястремской.

“Даяна - очень сильная теннисистка, играет в агрессивном стиле. Завтра наш матч будет проходить в очень быстром темпе, но мне такое нравится. Мне кажется, наблюдать за мощными игроками всегда интересно. Посмотрим, что будет завтра. Результат я не могу контролировать, мы можем влиять только на самих себя. Я буду бороться за каждый розыгрыш“, - отметила Арина.

Матч Ястремская - Соболенко состоится завтра, 17 января, предположительно около 02:30 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.