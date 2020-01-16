Костюк: До следующего года, мой любимый турнир
Украинка не смогла пробиться в полуфинал турнира Большого Шлема.
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в первом круге квалификации Australian Open. Наша спортсменка в двух сетах уступила россиянке Наталии Вихлянцевой.
“До следующего года, мой все (еще) любимый турнир“, - написала спортсменка на своей странице в Instagram.
Напомним, эта квалификация стала для Марты третьей. В 2018 году Костюк дошла до третьего круга основной сетки, а в прошлом - проиграла в финальном раунде квалификации.
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