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Костюк: До следующего года, мой любимый турнир

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Украинка не смогла пробиться в полуфинал турнира Большого Шлема.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в первом круге квалификации Australian Open. Наша спортсменка в двух сетах уступила россиянке Наталии Вихлянцевой.

“До следующего года, мой все (еще) любимый турнир“, - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Напомним, эта квалификация стала для Марты третьей. В 2018 году Костюк дошла до третьего круга основной сетки, а в прошлом - проиграла в финальном раунде квалификации.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Открытый чемпионат Австралии, Australian Open
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