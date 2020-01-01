Ястремская - Соболенко: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал в Аделаиде

Украинская теннисистка сыграет с представительницей Беларуси в 1/2 соревнований. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет в полуфинале турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия). Соперницей нашей спортсменки будет Арина Соболенко из Беларуси.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является белоруска.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Соболенко принимаются с коэффициентом 1.65, в то время как успех нашей теннисистки оценили в 2.30.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 2.30, победа представительницы Беларуси - 1.61.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение белорусской спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 2.20, победа Кербер - 1.66.

Ранее теннисистки встречались между собой дважды. На счету каждой из девушек по одной победе.

Матч Ястремская - Соболенко состоится завтра, 17 января, предположительно около 02:30 по киевскому времени.