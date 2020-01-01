Лопатецкая: Я буду вечно благодарна Свитолиной за помощь

Юная украинка одержала дебютную победу на турнире Большого Шлема.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая прокомментировала выход в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Этот матч для нее дебютным на турнирах Большого Шлема.

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“Начало матча вышло немного напряженным для меня, стартовые очки были непростыми. Но я довольна тем, как сумела справиться с этим напряжением сегодня.



Мое колено сегодня в порядке, посмотрим как будет завтра. Я не чувствую боли и думаю я хорошо поработала. Но я также понимаю, что мне предстоит еще длинный путь к полноценному восстановлению, сейчас я использую защиту для колена на корте.



Какие у меня цели на этот год? Только одна - хорошо себя чувствовать. Я не хочу сейчас думать ни о чем другом, я просто хочу играть, не сталкиваясь с тем, что произошло. Никогда, никогда больше.



Нужно признать, что мое восстановление было очень сложным. Это было межсезонье, которому не было конца. Когда я вышла на корт, через два месяца после операции, то мне казалось, что я маленькая девочка, которая первый раз играет в теннис. У меня было несколько моментов, когда я спрашивала себя, смогу ли я играть снова в теннис на высоком уровне?

Это были дни, которые я проводила по кругу между кортом и спортзалом. Сейчас я очень рада, что все это позади и я выиграла свой первый матч на турнирах Большого Шлема“.



Дарья также рассказала о том, как ей помогла с операцией первая ракетка Украины Элина Свитолина.



“Она сама связалась с моей мамой, после того, как увидела объявление сделанное моей сестрой. Я до сих пор не знаю, что сказать, кроме того, что я буду вечно благодарна ей за эту помощь. Это был очень сложный момент для всей нашей семьи и она пришла к нам на помощь, несмотря на то, что мы даже не знакомы и никогда лично не общались.

Мне пока так и не удалось встретиться с ней лично и я надеюсь, что получится это сделать здесь, пока я на Australian Open“ - отметила Лопатецкая.

Ранее украинские теннисистки получили первых соперниц по основной сетке Australian Open.