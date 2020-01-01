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Стаховский не смог пробиться в финал квалификации Australian Open

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В основной сетке турнира не будет ни одного украинца.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии. Наш спортсмен в двух сетах уступил чилийцу Алехандро Табило.

Australian Open. Квалификация. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) - Алехандро Табило (Чили) - 6:2, 2:6, 3:6

Матч продолжался почти 2 часа. За это время украинец выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-поинта. На счету его соперника 1 эйс,  двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-поинта.

Напомним, в первом круге отбора Сергей Стаховский обыграл словенца Блажа Ролу.

Таким образом, второй год подряд в основной сетке Australian Open не будет ни одного представителя Украины.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Australian Open, Открытий чемпионат Австралии
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