Украинки получили первых соперниц по основной сетке Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Украинские теннисистки узнали имена первых соперниц на турнире.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер (№317).
Даяна Ястремская (№24) встретится с одной из победительниц квалификации.
Катерине Козловой (№91 WTA) будет противостоять Присцилла Хон (№139) из Австралии.
Лесю Цуренко (№120 WTA) в стартовом туре ожидает серьезное испытание против первой ракетки мира Эшли Барти.
Катерина Бондаренко (№534 WTA) заявилась на турнир Большого Шлема по “защищенному рейтингу“. В первом круге украинка сыграет против хозяйки соревнований Арины Родионовой (№201).
Ранее сообщалось, что Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая преодолели первый раунд квалификации Australian Open.
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