Украинки получили первых соперниц по основной сетке Australian Open

В основе соревнований выступят как минимум пять представительниц Украины.

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Украинские теннисистки узнали имена первых соперниц на турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер (№317).

Даяна Ястремская (№24) встретится с одной из победительниц квалификации.

Катерине Козловой (№91 WTA) будет противостоять Присцилла Хон (№139) из Австралии.

Лесю Цуренко (№120 WTA) в стартовом туре ожидает серьезное испытание против первой ракетки мира Эшли Барти.

Катерина Бондаренко (№534 WTA) заявилась на турнир Большого Шлема по “защищенному рейтингу“. В первом круге украинка сыграет против хозяйки соревнований Арины Родионовой (№201).

Ранее сообщалось, что Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая преодолели первый раунд квалификации Australian Open.