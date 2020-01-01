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Украинки получили первых соперниц по основной сетке Australian Open

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В основе соревнований выступят как минимум пять представительниц Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Украинские теннисистки узнали имена первых соперниц на турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер (№317).

Даяна Ястремская (№24) встретится с одной из победительниц квалификации.

Катерине Козловой (№91 WTA) будет противостоять Присцилла Хон (№139) из Австралии.

Лесю Цуренко (№120 WTA) в стартовом туре ожидает серьезное испытание против первой ракетки мира Эшли Барти.

Катерина Бондаренко (№534 WTA) заявилась на турнир Большого Шлема по “защищенному рейтингу“. В первом круге украинка сыграет против хозяйки соревнований Арины Родионовой (№201).

Ранее сообщалось, что Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая преодолели первый раунд квалификации Australian Open.

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Теги: теннис, Australian Open, Открытий чемпионат Австралии, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Богдаренко, Леся Цуренко
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Источник: btu.org.ua

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