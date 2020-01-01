Ястремская: Очень здорово выйти в полуфинал на старте нового сезона

Украинская теннисистка отметила, что хорошо подавала в четвертьфинальном матче.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в полуфинал хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

"У меня была хорошая подача, я контролировала каждый мяч и была сконцентрирована на своей игре. Очень здорово выйти в полуфинал на старте нового сезона. Сейчас я показываю не свой лучший теннис, но мне приятно так хорошо начать сезон.

Мои цели на сезон? Я не буду говорить, надеюсь, вы все увидите по моим результатам", - приводит слова Ястремской пресс-службе WTA.

Напомним, Даяна Ястремская одолела Донну Векич в 1/4 финала турнира в Аделаиде. Ее соперницей в полуфинале будет Арина Соболенко.