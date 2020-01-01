Переключиться на мобильную версию

Ястремская: Очень здорово выйти в полуфинал на старте нового сезона

Комментариев: 0
Украинская теннисистка отметила, что хорошо подавала в четвертьфинальном матче.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в полуфинал хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

"У меня была хорошая подача, я контролировала каждый мяч и была сконцентрирована на своей игре. Очень здорово выйти в полуфинал на старте нового сезона. Сейчас я показываю не свой лучший теннис, но мне приятно так хорошо начать сезон.

Мои цели на сезон? Я не буду говорить, надеюсь, вы все увидите по моим результатам", - приводит слова Ястремской пресс-службе WTA.

Напомним, Даяна Ястремская одолела Донну Векич в 1/4 финала турнира в Аделаиде. Ее соперницей в полуфинале будет Арина Соболенко.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Аделаида, турнир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь