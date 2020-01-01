Лопатецкая и Завацкая преодолели первый раунд квалификации Australian Open

Еще одна украинка, Марта Костюк, покинула турнир.

Сразу три украинские теннисистки приняли участие в матчах первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии.

16-летняя Дарья Лопатецкая уверенно обыграла швейцарскую спортсменку Конни Перрен. В полуфинале квалификации украинке будет противостоять американка Кэти Макнэлли.

Australian Open. Квалификация. Первый раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) - Конни Перрен (Швейцария) - 6:2, 6:2.

19-летняя Катарина Завацкая также разобралась со своей соперницей - китаянкой Ма Шуэй, и продолжит борьбу за выход в основную сетку Australian Open. В следующем раунде квалификации Завацкая встретится с Сакией Викери из США.

Australian Open. Квалификация. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) - Ма Шуюэ (Китай) - 6:3, 0:6, 6:2.

А вот 17-летняя Марта Костюк не сумела одержать победу. В первом раунде квалификации украинка встретилась с Натальей Вихлянцевой из России.

Australian Open. Квалификация. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) - Наталья Вихлянцева (Россия) - 5:7, 2:6.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде.