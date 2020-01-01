Лопатецкая и Завацкая преодолели первый раунд квалификации Australian Open
Сразу три украинские теннисистки приняли участие в матчах первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии.
16-летняя Дарья Лопатецкая уверенно обыграла швейцарскую спортсменку Конни Перрен. В полуфинале квалификации украинке будет противостоять американка Кэти Макнэлли.
Australian Open. Квалификация. Первый раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) - Конни Перрен (Швейцария) - 6:2, 6:2.
19-летняя Катарина Завацкая также разобралась со своей соперницей - китаянкой Ма Шуэй, и продолжит борьбу за выход в основную сетку Australian Open. В следующем раунде квалификации Завацкая встретится с Сакией Викери из США.
Australian Open. Квалификация. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) - Ма Шуюэ (Китай) - 6:3, 0:6, 6:2.
А вот 17-летняя Марта Костюк не сумела одержать победу. В первом раунде квалификации украинка встретилась с Натальей Вихлянцевой из России.
Australian Open. Квалификация. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) - Наталья Вихлянцева (Россия) - 5:7, 2:6.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде.
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