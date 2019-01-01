Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Украинка в двух сетах обыграла Донну Векич и уверенно вышла в 1/2 финала.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу над Донной Векич в матче 1/4 финала хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

Украинка в двух сетах спокойно разобралась с соперницей, проведя на корте всего лишь 1 час 9 минут. За это время Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейк-пойнта.

Аделаида. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) - 6:4, 6:3

Ястремская в полуфинале турнира встретится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая вырвала путевку в 1/2 финала у Симоны Халеп.