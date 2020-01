Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу над Донной Векич в матче 1/4 финала хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

Украинка в двух сетах спокойно разобралась с соперницей, проведя на корте всего лишь 1 час 9 минут. За это время Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейк-пойнта.

Аделаида. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) - 6:4, 6:3

.@D_Yastremska advances to the semifinals after defeating Vekic, 6-4, 6-3! #AdelaideTennis pic.twitter.com/nF9sLVv6Vw