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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

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Украинка в двух сетах обыграла Донну Векич и уверенно вышла в 1/2 финала.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу над Донной Векич в матче 1/4 финала хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

Украинка в двух сетах спокойно разобралась с соперницей, проведя на корте всего лишь 1 час 9 минут. За это время Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейк-пойнта.

Аделаида. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) - 6:4, 6:3

Ястремская в полуфинале турнира встретится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая вырвала путевку в 1/2 финала у Симоны Халеп.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, турнир, Донна Векич, Аделаида
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