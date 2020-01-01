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Ястремская: Мы с Векич всегда играем: бум-бум-бум

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Украинка ждет сложного матча против соперницы из Хорватии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделился мнением по поводу поединка против Донны Векич.

“Могу предположить, что это будет очень интересный матч, ведь мы с ней всегда играем как-то так: бум-бум-бум!

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Будет напряженная игра. Мы обладаем похожим стилем.

Я посмотрю наш последний матч, постараюсь показать максимум. Я надеюсь, что смогу победить“, - цитирует Ястремскую WTA.

Отметим, что теннисистки дважды встречались между собой на кортах. Украинке удалось выиграть оба поединка, не проиграв ни одного сета.

Напомним, что матч Ястремская - Векич состоится завтра, 16 января, предположительно около 03:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: Даяна Ястремская, Донна Векич, тенни, WTA
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