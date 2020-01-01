Ястремская - Векич: прогноз и ставки букмекеров на четвертьфинал в Аделаиде
Украинка встретится с представительницей Хорватии в 1/4 финала. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).
Соперницей нашей спортсменки будет Донна Векич из Хорватии.
По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.
Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.55, в то время как успех ее соперницы оценили в 2.35.
Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение нашей спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.53, победа Векич - 2.50.
Ранее теннисистки встречались между собой дважды: две победы на счету Ястремской.
Матч Ястремская - Кербер состоится завтра, 16 января, предположительно около 03:00 по киевскому времени.
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