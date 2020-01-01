Ястремская - Векич: прогноз и ставки букмекеров на четвертьфинал в Аделаиде

Украинка встретится с представительницей Хорватии в 1/4 финала. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).

Соперницей нашей спортсменки будет Донна Векич из Хорватии.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.55, в то время как успех ее соперницы оценили в 2.35.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение нашей спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.53, победа Векич - 2.50.

Ранее теннисистки встречались между собой дважды: две победы на счету Ястремской.

Матч Ястремская - Кербер состоится завтра, 16 января, предположительно около 03:00 по киевскому времени.